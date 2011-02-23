Дизайн сайта трубного завода для Art-Media

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок382 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта по структуре похоже на этот www.uzsb.ru

по внешнему оформлению заказчику нравится сайты помимо www.uzsb.ru

http://www.sidero.ru/

http://www.unistud.ru/

И сверстать дивами.

Логотип прилагаю.

Проект для Art-Media

14 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$500
10 дней
Не в первый раз обращаюсь к Андрею и как всегда дизайн на отлично. И качество вёрстки так же порадовало. Скоро в эфире www.nttzm.ru
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Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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