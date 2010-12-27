Дизайн сайта для продаж ЖБИ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки383 просмотра

Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Преобладают два цвета белый и голубой.

Примеры сайтов:

http://us620.ru/

http://www.gbi6.ru/

Структура сайта:

-Главная

-Продукция

--Железобетонные издения

--Цемент

--Бетон товарный

-Услуги

--Автодоставка

--ЖД доставка

--Автодоставка в Санкт-Петербург

-Компания

--О компании

--Контактые данные

--Карта сайта

--Библиотека

--Список статей

--Обратная связь

Примерная структура и наполнение: http://gbi5.ru/

Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал.

Drupal
14 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$75
3 дня
Дизайн был отрисован со всеми пожеланиями. Проведена хорошая работа.
Полная оплата и контакт с исполнителем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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