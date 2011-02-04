Дизайн главной страницы сайта (стройматериалы)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок162 просмотра

Нарисовать дизайн главной страницы сайта по ТЗ.

Без предоплаты по схеме jpg-расчет-psd

Предлагайте кто возьмется, пожалуйста сразу со своей ценой и сроками.

14 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад
$80
3 дня
Все супер, как надо, серьезно, профессионально, впрочем как и в предыдущий раз.
Второй раз работаю с Еленой, все просто отлично!

Заявки фрилансеров

bekky_sharp
Ирина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
34 отзыва(-3)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Внесение изменений в дизайн сайта

    $50

    Есть сайт, сделан на базе шаблона Joomla. Нужно вставить графические элементы на главную страницу (см. рис). Слева и справа имеются соты. На некоторых из них есть элементы меню. В остальные, которые пустые, нужно вставить картинки.

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта со стройтехникой

    $50

    Сайт на четыре страницы, сейчас уже существует но "плохо продаёт". Нужно придумать внятный дизайн в тему бизнеса, разгрузить текст на странице (разбить по разделам, добавить картинки и списки, визуально выделить стилями или как-то еще) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Проработка дизайна сайта компьютерного магазина на основе заданного логотипа, С соблюдением уже существующего функционала сайта. Оплата: Моментальная по факту исполнения (см. отзывы) Подробности в личку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта трубного завода для Art-Media

    $500

    Необходимо сделать дизайн сайта по структуре похоже на этот www.uzsb.ru по внешнему оформлению заказчику нравится сайты помимо www.uzsb.ru http://www.sidero.ru/ http://www.unistud.ru/ И сверстать дивами. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перенос сайта на CMS

    Здравствуйте, имеется сайт. выполненный в виде HTML страниц. необходимо переверстать его.сделать с чистеньким кодом и максимально профессиональным на выходе. Интересует CMS wordpress чтобы потом можно было без проблем его редактировать и добавлять ...

    HTMLWordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн продающей страницы инфопродукта

    $50

    Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря. Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад