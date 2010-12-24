Переработка верстки

Есть верстка

nick.georates.net

а тут старый сайт

eprs.co.il

что надо сделать

1) взять контент из основного старого сайта 5-6 страниц te chto v glavnom menu

2) Заменить в тексте контент ихним контентом

3) Линковать через главное меню все страницы

4) из Истокфото взять демо фотки и к каждой странице прибамбаситх 1-2 фотки (сохранить линки на фотки, чтоб я купил в последуюшем

5) немножко переработать стили, особенно шрифты. Нувно чтоб сайт стал более читабельным, и тянул к себе а не тусклым как сейчас .Корпоратив!

6) Нужно поменять главное меню чтоб он стал голубоватым . Голубой брать из http://www.teamviewer.com/index.aspx полоска посередине ..