Требуется новогоднее оформление шапки сайта (фон) или логотипа для сайта reggi.ru. Снежок, елки, шарики и т. п. (для примера - reg.ru, r01.ru, namecheap.com).
Переработка верстки
Есть верстка
а тут старый сайт
что надо сделать
1) взять контент из основного старого сайта 5-6 страниц te chto v glavnom menu
2) Заменить в тексте контент ихним контентом
3) Линковать через главное меню все страницы
4) из Истокфото взять демо фотки и к каждой странице прибамбаситх 1-2 фотки (сохранить линки на фотки, чтоб я купил в последуюшем
5) немножко переработать стили, особенно шрифты. Нувно чтоб сайт стал более читабельным, и тянул к себе а не тусклым как сейчас .Корпоратив!
6) Нужно поменять главное меню чтоб он стал голубоватым . Голубой брать из http://www.teamviewer.com/index.aspx полоска посередине ..
Заявки фрилансеров
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