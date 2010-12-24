Натянуть шаблон с одного сайта на другой (Diafan)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо взять шаблон с одного сайта (включая все разделы) и переработав его под стандарты CMS Diafan привернуть его к другому сайту (Diafan).

Работа не особо пыльная, ничего выдумывать не нужно.

Все доступы прилагаются.

От Вас: бюджет и сроки

14 лет назад
TopSpin
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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