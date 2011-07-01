Тема в стиле: модерн, космос, хайтек, роботы, сверхлюди. Всё должно выглядеть агрессивно. Примеры дизайнов, которые нравиться: http://www.blackdot.ca/ http://behance.vo.llnwd.net/profiles13/282108/projects/922480/bc487ccafef2a068c7e953f34cffe636.png http://www.webdesigningdelhincr.in/Services.aspx http://www.robot44.com/ Должно быть представлено несколько макетов дизайна. Тема должна поддерживать многоуровнее выпадающее меню. Структура шаблона представлена в прикреплённом изображение. Прошу обратить внимание, что в шаблоне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,необходимо разработать простой стильный дизайн в европейском стиле !
Работаем до полного утверждения заказчиком !
Предоставть необходимо первый концепт уже к завтра к обеду !
Макет простенький так что думаю проблем не возникнет по времени.
Схема оплаты: 25 % предоплаты,25 % после предоставления первого концепта,оставшиеся 50 % по факту завершения работы !
Вот примеры сайтов,како дизайн в каом стиле нужно сделать,жду Ваших предложений !
http://www.talvivaara.com/home
http://www.lundinmining.com/s/Home.asp- один из лучших, ориентированных на инвесторов
http://www.boliden.com - отже один из лучших
http://www.xstrata.com/investors/
http://www.nyrstar.com/nyrstar/en/aboutus/
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