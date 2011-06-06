Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы. Кроссбраузерность обязательна. При этом js менять нельзя!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо как-нибудь КРАСИВО нарисовать блок 'последние объявления' и 'последние сообщения форума'.
Разместить можно сверху (перед блоком 'Телевидение'), либо снизу (под блоком 'Последние новости'). Максимальная ширина блока 735px, высота-неважно.
Скрин сайта: http://i22.fastpic.ru/big/2011/0606/51/98df1ada03067e9b0b8258b4c8ecc851.jpg
P.S. Желательно нарисовать 1 блок, но с двумя вкладками. При нажатии одной вкладки будут объявления, а другой - комментарии.
Связь со мной по icq:1569404 или в личке.
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