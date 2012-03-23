s1rgik

Сергей s1rgik

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
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  • Разработка дизайна для сайта

    Создаю сайт по всяким самоделкам (site.ru). На первом этапе он будет состоять из трех подсайтов, которые будут располагаться на поддоменах:  - выпиливание (lobzik.site.ru)  - оригами (origami.site.ru)  - вязание (vyazanie.site.ru)  Необходимо разработать ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн лендинга

    Необходимо нарисовать дизайн для лендинга на подобии этого: go-landing.ru Этот сайт пусть будет как макет. Нужны такие-же блоки, но другой дизайн. Но нужно сделать так-же в светлых тонах.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен текст и прототип для лендинга

    Задача: Необходимо подготовить текст и прототип для лендинга. Бриф прикладываю.  Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. В заявке указывайте стоимость ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать подобный баннер

    В общем нужно сделать нечто подобное того, что в прикрепленном файле. Только для вот этого видеокурса: 1popov.ru/disc1/  Размеры банера такие-же как в прикрепленном файле. Так я на своем блоге пишу про создание сайтов, то основной ...

    CSSHTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и интеграция с Word Press

    Нужно сверстать и интегрировать с Word Press.  Дизайн пуля в пулю: evgeniypopov.com  Требования:  1.Соответствие стандартам w3c:   ● validator.w3.org   ● jigsaw.w3.org/css-validator   2.Кроссбраузерность   3.Используется стандарт HTML5 и CSS3   ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    Общие требования: 1.Полное соответствие дизайн-макетам. Не должно быть визуальных расхождений при сравнении с дизайном (проверяется накладыванием дизайна на верстку). 2.Соответствие стандартам w3c: - validator.w3.org ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать заново

    $30

    В общем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/ ) ее необходимо сверстать заново. Оформление оставить точно такое-же, но сделать все на jquery(а то там используется еще mootools) На выходе должна быть такая структура: ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать копию softportal.com

    Необходимо создать копию softportal.com. Весь функционал его сохранить. Пишем стоимость и сроки. БЕЗ УКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по экономике

    Тема реферата (доклада): Малый бизнес в рыночной экономике, роль и перспективы развития. Структура: 1. Введение. 1. Малые предприятия и их роль в формировании антимонопольной структуры рынка. 2. Проблемы в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн софт портала

    Необходимо разработать дизайн софт портала. Т.З в прикрепленном файле. Все, кому интересен проект, присылайте стоимость работ и ссылку на портфолио (если вы уже делали что-то подобное, то дайте ссылки конкретно на эти работы). ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корректировка js

    Необходимо подправить js+jquery файлы на сайте. Что нужно сделать: 1) Проверить на корректность (правильность написания). 2) Сделать так, чтобы скрипты работали во всех браузерах (в том числе ie7 и выше) более детально ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • История, реферат

    $22

    Тема реферата (доклада): Сражение у острова Тендра 28 августа 1790г. объём 20 стр, шрифт 14, Структура: введение, основная часть, заключение Страницы нумеруем начиная с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Корректировка js

    есть небольшой js, в котором есть ошибки, которые необходимо исправить. К примеру: скрипт не работает в ie 7 и 8. Необходимо подправить. Архив со скриптом в прикрепленном файле. P.S. кого заинтересовало, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта

    В общем в интернете нашел очень интересный скрин сайта (см в прикрепленном файле), дак вот мне необходимо изменить дизайн до неузнаваемости. Причем расположение блоков: Новые материалы, отдых, работа, авто, недвижимость и свадьба оставить, все остальное ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключить скрипт (mootools) к странице

    Вобщем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_prestige/ ) с которой нужно скопировать скрипт слайдшоу ( http://i29.fastpic.ru/big/2012/0320/b4/cea997742e74103c6d85e8c4f4a7fdb4.png ) в обычную html страницу. Кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать страницу сайта

    Требуется выполнить кроссбраузерную HTML-верстку макета сайта (1 страница). Макет сайта в формате: *.PSD Требования: - верстка блочная; - нормальное отображение в ie7 и выше; Кого заинтересовало, говорите ...

    HTML
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать подобный баннер
CSSHTML
Все отлично, рекомендую!
Все супер!
Ответный отзыв
sana1977
Оксана 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Реферат по экономике
Сотрудничеством очень довольна. Оплата своевременная.
Даже не знаю как расхваливать :) Скажу кратко: мегапрофессионал своего дела!! Быстро, качественно, не дорого! Супер! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$22
10 баллов
13 лет назад
История, реферат
Спасибо Сергею за интересную работу, написание работ на историческую тематику вызывает большой интерес. Со своей стороны заказчик предоставил максимально корректную информацию, что ускорило процесс написания. Еще раз спасибо за заказ и жду новых обращений!
Даже не знаю как расхваливать :) Скажу кратко: мегапрофессионал своего дела!! Быстро, качественно, не дорого! Супер! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Корректировка js
JavaScript
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ. Своевременная оплата.
Даже не знаю как расхваливать :) Скажу кратко: мегапрофессионал своего дела!! Быстро, качественно, не дорого! Супер! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Irysja23_love
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
13 лет назад
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Мне очень понравилось работать Сергеем. Приятно иметь дело с заказчиком, который точно знает, что ему нужно! Приятное общение , внятные объяснения, мгновенная оплата. Искренне рад сотрудничеству. Мои рекомендации!
Ирина прекрасно справилась с переводом. Самое приятное, что работа была сделана в кратчайшие сроки. Никаких нервов, переживаний, работа прошла на одном дыхании.Также очень порадовала цена работы. Мой вердикт: если нужен качественный перевод выполненный в срок и за умеренную цену – Ирина тот фриалансер, который вам нужен.
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