Создаю сайт по всяким самоделкам (site.ru). На первом этапе он будет состоять из трех подсайтов, которые будут располагаться на поддоменах: - выпиливание (lobzik.site.ru) - оригами (origami.site.ru) - вязание (vyazanie.site.ru) Необходимо разработать ...
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн для лендинга на подобии этого: go-landing.ru Этот сайт пусть будет как макет. Нужны такие-же блоки, но другой дизайн. Но нужно сделать так-же в светлых тонах.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Необходимо подготовить текст и прототип для лендинга. Бриф прикладываю. Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. В заявке указывайте стоимость ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
В общем нужно сделать нечто подобное того, что в прикрепленном файле. Только для вот этого видеокурса: 1popov.ru/disc1/ Размеры банера такие-же как в прикрепленном файле. Так я на своем блоге пишу про создание сайтов, то основной ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать и интегрировать с Word Press. Дизайн пуля в пулю: evgeniypopov.com Требования: 1.Соответствие стандартам w3c: ● validator.w3.org ● jigsaw.w3.org/css-validator 2.Кроссбраузерность 3.Используется стандарт HTML5 и CSS3 ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
Общие требования: 1.Полное соответствие дизайн-макетам. Не должно быть визуальных расхождений при сравнении с дизайном (проверяется накладыванием дизайна на верстку). 2.Соответствие стандартам w3c: - validator.w3.org ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
В общем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/ ) ее необходимо сверстать заново. Оформление оставить точно такое-же, но сделать все на jquery(а то там используется еще mootools) На выходе должна быть такая структура: ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо сделать копию сайта soft-abc.ru В заявке указывать сроки и стоимость. Забыл указать. Сайт нужно натянуть на dleСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
В чем смысл. Я учусь создавать сайты на php. Мне необходим человек, который мог бы подсказать и помогать, если я что-то не так делаю. P.S. Требуется профессионал в PHPВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать копию softportal.com. Весь функционал его сохранить. Пишем стоимость и сроки. БЕЗ УКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема реферата (доклада): Малый бизнес в рыночной экономике, роль и перспективы развития. Структура: 1. Введение. 1. Малые предприятия и их роль в формировании антимонопольной структуры рынка. 2. Проблемы в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо разработать дизайн софт портала. Т.З в прикрепленном файле. Все, кому интересен проект, присылайте стоимость работ и ссылку на портфолио (если вы уже делали что-то подобное, то дайте ссылки конкретно на эти работы). ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо подправить js+jquery файлы на сайте. Что нужно сделать: 1) Проверить на корректность (правильность написания). 2) Сделать так, чтобы скрипты работали во всех браузерах (в том числе ie7 и выше) более детально ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $22
Тема реферата (доклада): Сражение у острова Тендра 28 августа 1790г. объём 20 стр, шрифт 14, Структура: введение, основная часть, заключение Страницы нумеруем начиная с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
есть небольшой js, в котором есть ошибки, которые необходимо исправить. К примеру: скрипт не работает в ie 7 и 8. Необходимо подправить. Архив со скриптом в прикрепленном файле. P.S. кого заинтересовало, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
В общем в интернете нашел очень интересный скрин сайта (см в прикрепленном файле), дак вот мне необходимо изменить дизайн до неузнаваемости. Причем расположение блоков: Новые материалы, отдых, работа, авто, недвижимость и свадьба оставить, все остальное ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть галерея (вверху страницы): http://demo.icetheme.com/it_prestige/ она написана на mootools. Задача такова: сделать такуюже, но только на jquery. Скрипт данной галереи я предоставлю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести текст. текст в прикрепленном файлеПереводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вобщем есть страница ( http://demo.icetheme.com/it_prestige/ ) с которой нужно скопировать скрипт слайдшоу ( http://i29.fastpic.ru/big/2012/0320/b4/cea997742e74103c6d85e8c4f4a7fdb4.png ) в обычную html страницу. Кого заинтересовало, пишем стоимость и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить кроссбраузерную HTML-верстку макета сайта (1 страница). Макет сайта в формате: *.PSD Требования: - верстка блочная; - нормальное отображение в ie7 и выше; Кого заинтересовало, говорите ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад