Перевести текст

ПереводыЗавершен11 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести текст. текст в прикрепленном файле

12 лет назад
s1rgik
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Irysja23_love
Ирина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Ирина прекрасно справилась с переводом. Самое приятное, что работа была сделана в кратчайшие сроки. Никаких нервов, переживаний, работа прошла на одном дыхании.Также очень порадовала цена работы. Мой вердикт: если нужен качественный перевод выполненный в срок и за умеренную цену – Ирина тот фриалансер, который вам нужен.
Мне очень понравилось работать Сергеем. Приятно иметь дело с заказчиком, который точно знает, что ему нужно! Приятное общение , внятные объяснения, мгновенная оплата. Искренне рад сотрудничеству. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • С укр. на англ. Договор 1 стр.

    Собственно в заголовке все сказано. Нужно на сегодня на вечер. Я приду вечером до 23.00 по МСК может и раньше, выберу исполнителя и сделаем, делов то немного. Текста там мало. Напишите стоимость. Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод сайта с русского на английский язык

    Добрый день! Необходимо перевести контент сайта http://wav.wizardsound.ru на английский язык. Исполнителю будет дан доступ к админке, где необходимо будет отредактировать материалы, и перевести их на английский язык. Оцените пожалуйста сроки и стоимость. Спасибо!

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод статей с русского на французский

    Требуется перевод статей с русского на французский. Статьи на тему видео и программ для работы с видео. При переводе нужно будет использовать указанные ключевые слова. Тексты должны быть грамотные. Ссылки на примеры работ с ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Английский язык

    Нужно выбрать любую одну самую легкую статью и перевести ее. Статьи тут --&gt; zalil.ru/32919835 Цену ломить не нужно! заказываю потому что мой переводчик заболел! если цена и качество будет адекватная то возьму на постоянную ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод статьи

    Необходимо до вечера перевести статью строительной тематики с английского на русский язык. Около 4 учетных страниц (1800 знаков без пробелов). Писать только в проект.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Провести телефонный разговор с клиентом

    Нужно провести телефонный разговор с потенциальным клиентом. Требуется девушка с навыками свободного общения на английском. Текст (на русском) и возможные ответы на возможные вопросы предоставляются. Общение будет происходить через скайп, запись общения. Тематика ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад