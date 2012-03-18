Провести телефонный разговор с клиентом

Нужно провести телефонный разговор с потенциальным клиентом. Требуется девушка с навыками свободного общения на английском. Текст (на русском) и возможные ответы на возможные вопросы предоставляются. Общение будет происходить через скайп, запись общения. Тематика - валютный рынок форекс. Ориентировочная длительность разговора около 15-20 минут.