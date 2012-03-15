Написание курсовой, требующей знания турецкого

Здравствуйте. Требуется специалист переводчик для полного перевода сайта. Сайт полностью на китайском языке, пример можете посмотреть тут www.taobao.com Многие слова имеют технические термины по програмированию сайтов. Задача. 1) Полный перевод на Английский язык. 2) Полный Перевод на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать курсовую работу с примерами на турецком языке. План (содержание) курсовой работы в прикреплённом файле.
Ваши предложения. уважаемые фрилансеры.
- Похожие заказы
- $1000Переводы9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перевести на английский инструкцию пользователя. Вернее, только те части, которые выделены красным. Так же прикрепила старый вариант на английском - можно взять от туда части про камеры, посмотреть термины и т.д. Текст приложила. Срок ...Завершен12 лет назад
Необходимо осуществить перевод с финского языка. Интересуют сроки и стоимость выполнения.Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема и требования в прикреплённом файле. Внимательно читайте задание. Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.Переводы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Перевод описания сайта с русского на английский 1000зн.Переводы29 заявокЗакрыт12 лет назад
1) Перевести данные разделы сайта http://www.humboldt-enterprise.de: О RyCell О RyClean О RySlim О RyVital (всего 14 позиций) Страницу О Нас Ihre Vorteile Ihr Start 2) Заполнить аналогичный сайт на русском http://eco-life.com.ua/ Цену укажите за всю работу.Завершен12 лет назад
Есть игровые тексты на русском/английском языке - описание уровней, внутриигровые тексты. Необходим их перевод на немецкий язык. Общий объем около 20k. От вас обязательно примеры ваших художественных переводов (желательно где-то опубликованных),а также стоимость работы.Завершен12 лет назад
- $5
Здравствуйте Нужен перевод c русского на английский меню для ресторана и коммерческое предложение для отеля. Всего 3-4 страницы 5$ оплачу по вебмани Весь текст прикрепил ниже. Желательно в течении 2-3 часа сделать! С Уважением ВиталийЗавершен12 лет назад
Требутся перевод текстов, больше медицинской направленности. Цена договорная, в зависимости от качества. Пишите на почту [email protected] или icq 342567Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Статья на английском языке о геополитическом сотрудничестве стран Европы и Азии. 2000 символов. Подробнее тематику обсудим с выбранным исполнителем.Завершен12 лет назад