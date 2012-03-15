Написание курсовой, требующей знания турецкого

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Необходимо написать курсовую работу с примерами на турецком языке. План (содержание) курсовой работы в прикреплённом файле.

Ваши предложения. уважаемые фрилансеры.

12 лет назад
olga_1976
Ольга 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
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