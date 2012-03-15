Перевод с финского языка на русский язык

Тема и требования в прикреплённом файле. Внимательно читайте задание. Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.
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Необходимо осуществить перевод с финского языка. Интересуют сроки и стоимость выполнения.
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