С иврита на русский

Статья на английском языке о геополитическом сотрудничестве стран Европы и Азии. 2000 символов. Подробнее тематику обсудим с выбранным исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требутся перевод текстов, больше медицинской направленности.
Цена договорная, в зависимости от качества.
Пишите на почту [email protected] или icq 342567
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