Срочный перевод

Необходимо перевести текст длиной 1030 знаков без пробелов с русского языка на английский. Перевод должен быть простым и без ошибок, так как текст предназначен для школьников. Текст находится во вложенном файле. Оплата: пост оплата Яндекс Деньги. Работа небольшая, но ...