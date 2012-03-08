Перевод фраз с сайта, презентации и двух блогов

Кратко: Требуется человек на долгосрочное сотрудничество для перевода серии статей с английского на русский (уровень популистский, тематика спортивная) Объемы работы: Первое сотрудничество порядка 100 статей. Возможно продолжение совместной работы. Качество работы: Необходимо переводить статьи не для машин, а для людей. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевод сообщений и текстов сайта на с русского на Португальский, Хинди, Вьетнамский, Латышский. Объем работ примерно 50-60тыс фразы + презентация (ок. 16тыс) + блоги, символов. Перевод будет осуществляться через нашу панель для переводчиков.
Указывайте цену за 1000 символов. В программе предусмотрена статистика по переводам, поэтому будет видно, какой объем работ был выполнен.
Приветствуются как отдельные переводчики, так и аггрегаторы с демократичными ценами.
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