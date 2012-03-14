Перевод статей с английского на мед. тематику

Сайт на медицинскую тематику занимающийся реабилитацией мелкой моторики и т.д.

Нужно перевести текст сайта на русский язык с английского.

Нужен человек который сможет корректно перевести эти мед. термины на русский и грамотно в плане стилистики.

Так же будут заказы на переводы в будущем с опцией написания статей или рерайтинга.

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