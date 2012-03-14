Перевод статей с английского на мед. тематику

ПереводыЗавершен3 заявки141 просмотр
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Сайт на медицинскую тематику занимающийся реабилитацией мелкой моторики и т.д.

Нужно перевести текст сайта на русский язык с английского.

Нужен человек который сможет корректно перевести эти мед. термины на русский и грамотно в плане стилистики.

Так же будут заказы на переводы в будущем с опцией написания статей или рерайтинга.

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12 лет назад
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tatiuskon
Татьяна 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
37 отзывов(-1)
12 лет назад
$75
7 дней
Был заказан перевод на медицинскую тематику с английского языка. Переведено все как и оговаривалось. Работой остался доволен.
Отличный работодатель!!! Очень интересный заказ и плодотворное сотрудничество.