Перевод EN-Ru

Сайт на медицинскую тематику занимающийся реабилитацией мелкой моторики и т.д. Нужно перевести текст сайта на русский язык с английского. Нужен человек который сможет корректно перевести эти мед. термины на русский и грамотно в плане стилистики. Так же будут ...