Перевести на англ. названия статей

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перевести на англ названия статей (гуманитарная и техническая направленность)

2230 знаков без пробелов. файл вышлю исполнителю

12 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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