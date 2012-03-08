Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод (в приложении) на cor (собачка)bk.ru http://exclusiv-store.com/files/manual.doc http://exclusiv-store.com/files/test.doc оплата webmoney
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перевести на англ названия статей (гуманитарная и техническая направленность)
2230 знаков без пробелов. файл вышлю исполнителю
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