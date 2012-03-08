Перевод с англ. книги "Kooky"

ПереводыЗакрыт45 заявок423 просмотра
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Есть такая книга Яна Сверака "Kooky" (во вложении), нужно сделать перевод с английского.

Пишите цену обязательно.

12 лет назад
m8design
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
15 дней назад
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