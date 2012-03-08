Перевод с англ. книги "Kooky"

Необходим перевод двух статей (3 и 3,5 тыс. знаков без пробелов) с английского языка на русский. Нам нужен постоянный переводчик, то есть в случае успешного выполнения будет предложено сотрудничество. Срок 1-2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такая книга Яна Сверака "Kooky" (во вложении), нужно сделать перевод с английского.
Пишите цену обязательно.
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