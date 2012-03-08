Перевод серии статей

Кратко:

Требуется человек на долгосрочное сотрудничество для перевода серии статей с английского на русский (уровень популистский, тематика спортивная)

Объемы работы:

Первое сотрудничество порядка 100 статей. Возможно продолжение совместной работы.

Качество работы:

Необходимо переводить статьи не для машин, а для людей. Поэтому результат должен быть качественным, без орфографических ошибок + прогонять через типограф на предмет тире, неперносимых пробелов и правильных кавычек.

Оплата:

Каждую неделю по результатам работы с помощью платежной системы Яндекс.Деньги

Технические подробности:

Статьи подбираем мы, вносим в специальную базу. С помощью удобного приятного интерфейса у вас будет возможность смотреть статьи, требуемые перевода. Далее нужно выполнить перевод. С помощью Html верстки разметить заголовки, ссылки, списки, параграфы (в этом поможет панель администрирования). Самостоятельно ввести теги для данной статьи и связать её с похожими.

Сроки:

После поступления статей в очередь необходимо, чтобы перевод выполнялся в течение трех дней.

Так же хочется исполнительного человека, которому интересно заработать и которого не придется пинать каждый день.

В общем, присылайте свои предложения, указывая опыт работы, а так же стоимость вашего перевода текста 10.000 знаков в рублях.