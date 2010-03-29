Выполняла для Степана перевод сайта. Задача была поставлена быстро и четко, сразу же внесена предоплата. Степан создал очень удобный интерфейс для переводчика, что упростило работу и сделало ее еще более приятной. После выполнения проекта оплата поступила незамедлительно. С удовольствием попработаем еще! Очень рекомендую Степана, как добросовестного и вежливого заказчика!