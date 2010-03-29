Необходимо сделать в векторе AI интерфейс на основе имеющего стиля (другого элемента сайта). Новый интерфейс это цикл из 100 позиций. Все 100 позиций должны быть отображены, так как это программный интерфейс. Может быть каким-то образом изогнуть ...
My knowledges: PHP, MYSQL, HTML, CSS, JS (12+ years), LESS, Apache, CentOS, WHM/cPanel, After Effects, Photoshop (10+ years), OS X, API, Internet Payments Integration, CRM/ERP development, CMS development. Websites optimizing.
2006: script MailTUX (email marketing)
2009: script MailTUX 2 (email marketing)
2005-2014 individual corporate systems, MLM projects development (full cycle), billing-systems development.
- Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для проекта требуется управляющий рекламными кампаниями в Google Adwords, Yandex.Direct и т.д. Нужен как для русскоязычного СНГ рынка, так и для англоязычного (и других языков). Кроме этого работа включает (можно перепоручить) рекламу на форумах, досках. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется изготовить 10 анимированных баннеров формата height: 60px; width: 468px; по текстам которые приложены. То есть подобрать картинки и т.д. После завершения работы мне нужны исходники баннеров в PSD, и желательно чтобы через photoshop они были ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется переписать несколько рекламных текстов, поработать со стилистикой, сделать профессиональными.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется перевод сообщений и текстов сайта на с русского на Португальский, Хинди, Вьетнамский, Латышский. Объем работ примерно 50-60тыс фразы + презентация (ок. 16тыс) + блоги, символов. Перевод будет осуществляться через нашу панель для переводчиков. Указывайте цену ...Переводы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется перевод сообщений и текстов сайта на с русского на английский. Объем работ примерно 81500 символов, включая повторения фраз (т.е. реально процентов на 10-15 меньше). Перевод будет осуществляться через нашу панель для переводчиков. Указывайте цену за ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть существующий логотип на сайте http://empar.biz Нужно на основе него придумать два логотипа для ответвлений проекта Travel и Life.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать favicon.ico для сайта на основе логотипа, чтобы хорошо и четко смотрелось.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется перевести презентацию проекта на английский язык (требуется также на казахский и монгольский, но возможно это будут разные исполнители). Файл в приложении к заданию.Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется озвучить 5 уроков по 3000 знаков.Озвучивание1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нам требуется специалист по SEO, для продвижения нашего сайта http://mailtux.selyuktech.com по ключевым запросам (отправим на e-mail). Нужно провести оптимизацию текста, подсказать где и как (на каких страницах) изменить титл, мета и т.д. Также нужно заняться ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Техническое задание для проекта MLM-TIMES Требуется написать проект интернет-газеты. Дизайн фронт-енд уже имеется. Нужно чтобы газета обладала функциональностью: Статьи, Новости, Обзоры, Центр загрузки (download center). Обычный посетитель может видеть часть материала (допустим 30% от новости, а дальше ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2000
Нужен web-программист для создания целой серии сервисов для компании - информационного центра. Пока это главный сайт, сервис объявлений, сервис Авто, сервис Недвижимость, сервис Аукционы. Используемые технологии: PHP 5 MYSQL 5 Smarty Templates MYSQLi (вместо обычного mysql расширения на PHP) AJAX Внимание, нужно ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Необходимо создать и сверстать дизайн корпоративного сайта http://www.infox.kg Нужен легкий дизайн не перегруженный растровой графикой, за пример можно взять Wiki или http://www.japancar.ru, или http://www.drom.ru, в сине-голубых оттенках (интересная идея, для разных сервисов применять свою цветовую схему - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется дизайнер-верстальщик. Верстка в XSLT Нужно отличное знание XSLT и XML, опыт верстки, и графических программ. Также возможна верстка из обычных шаблонов сайтов. т.е. система действует таким образом: CMS -> XML -----| Дизайн ->XSLT -+------> XHTML, HTML, WML....Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад