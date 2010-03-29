zjperson

Степан zjperson

 
36 летКипр/Лимассол
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Senior php-developer

My knowledges: PHP, MYSQL, HTML, CSS, JS (12+ years), LESS, Apache, CentOS, WHM/cPanel, After Effects, Photoshop (10+ years), OS X, API, Internet Payments Integration, CRM/ERP development, CMS development. Websites optimizing.

2006: script MailTUX (email marketing)

2009: script MailTUX 2 (email marketing)

2005-2014 individual corporate systems, MLM projects development (full cycle), billing-systems development.

PHPMySQLHTMLCSSCentOSApache

  • Необходим интерфейс на основе имеющегося стиля

    Необходимо сделать в векторе AI интерфейс на основе имеющего стиля (другого элемента сайта). Новый интерфейс это цикл из 100 позиций. Все 100 позиций должны быть отображены, так как это программный интерфейс. Может быть каким-то образом изогнуть ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется управляющий рекламными кампаниями

    Для проекта требуется управляющий рекламными кампаниями в Google Adwords, Yandex.Direct и т.д. Нужен как для русскоязычного СНГ рынка, так и для англоязычного (и других языков). Кроме этого работа включает (можно перепоручить) рекламу на форумах, досках. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 10 баннеров для сайта на основе имеющихся текстов.

    Требуется изготовить 10 анимированных баннеров формата height: 60px; width: 468px; по текстам которые приложены. То есть подобрать картинки и т.д. После завершения работы мне нужны исходники баннеров в PSD, и желательно чтобы через photoshop они были ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод фраз с сайта, презентации и двух блогов

    $500

    Требуется перевод сообщений и текстов сайта на с русского на Португальский, Хинди, Вьетнамский, Латышский. Объем работ примерно 50-60тыс фразы + презентация (ок. 16тыс) + блоги, символов. Перевод будет осуществляться через нашу панель для переводчиков. Указывайте цену ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод сообщений и текстов сайта

    Требуется перевод сообщений и текстов сайта на с русского на английский. Объем работ примерно 81500 символов, включая повторения фраз (т.е. реально процентов на 10-15 меньше). Перевод будет осуществляться через нашу панель для переводчиков. Указывайте цену за ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевести презентацию проекта

    Требуется перевести презентацию проекта на английский язык (требуется также на казахский и монгольский, но возможно это будут разные исполнители). Файл в приложении к заданию.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется продвижение сайту

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нам требуется специалист по SEO, для продвижения нашего сайта http://mailtux.selyuktech.com по ключевым запросам (отправим на e-mail). Нужно провести оптимизацию текста, подсказать где и как (на каких страницах) изменить титл, мета и т.д. Также нужно заняться ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-газета

    $1000

    Техническое задание для проекта MLM-TIMES Требуется написать проект интернет-газеты. Дизайн фронт-енд уже имеется. Нужно чтобы газета обладала функциональностью: Статьи, Новости, Обзоры, Центр загрузки (download center). Обычный посетитель может видеть часть материала (допустим 30% от новости, а дальше ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web-программист

    $2000

    Нужен web-программист для создания целой серии сервисов для компании - информационного центра. Пока это главный сайт, сервис объявлений, сервис Авто, сервис Недвижимость, сервис Аукционы. Используемые технологии: PHP 5 MYSQL 5 Smarty Templates MYSQLi (вместо обычного mysql расширения на PHP) AJAX Внимание, нужно ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    $1500

    Необходимо создать и сверстать дизайн корпоративного сайта http://www.infox.kg Нужен легкий дизайн не перегруженный растровой графикой, за пример можно взять Wiki или http://www.japancar.ru, или http://www.drom.ru, в сине-голубых оттенках (интересная идея, для разных сервисов применять свою цветовую схему - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    Требуется дизайнер-верстальщик. Верстка в XSLT Нужно отличное знание XSLT и XML, опыт верстки, и графических программ. Также возможна верстка из обычных шаблонов сайтов. т.е. система действует таким образом: CMS -&gt; XML -----| Дизайн -&gt;XSLT -+------&gt; XHTML, HTML, WML....

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
10 баннеров для сайта на основе имеющихся текстов.
Отличный заказчик. Надежный и грамотный. Тз и оплата на высоте, понятно и быстро.
Виталий выполнил все в срок, как и договаривались. В онлайн режиме представлял исправленные баннеры согласно моим пожеланиям! Рекомендую!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$75
10 баллов
12 лет назад
Требуется логотипы для двух сайтов на основе сущ.
Отличный заказчик - четкое ТЗ, своевременная оплата. Мои рекомендации!
С Еленой приятно работать! Сразу видно высокое качество проделанной работы и приходится вносить небольшое количество косметических изменений. Рекомендую!
Ответный отзыв
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$320
10 баллов
12 лет назад
Перевод сообщений и текстов сайта
Выполняла для Степана перевод сайта. Задача была поставлена быстро и четко, сразу же внесена предоплата. Степан создал очень удобный интерфейс для переводчика, что упростило работу и сделало ее еще более приятной. После выполнения проекта оплата поступила незамедлительно. С удовольствием попработаем еще! Очень рекомендую Степана, как добросовестного и вежливого заказчика!
Все отлично, быстро и качественно перевела сайт! Буду еще неоднократно пользоваться услугами Надежды!
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Favicon для сайта на основе логотипа
Приятно было работать. Хорошая постановка требуемой задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично, быстро и с толком сделал Favicon. Необходимые исправления были в течение нескольких минут :)
Ответный отзыв
radrigaz
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Озвучка уроков приватно для Александра Родригеса
Работать со Степаном - одно удовольствие! Заказчик четко ставит задачу, сроки и конечно с оплатой тоже все полный ОК! Рекомендую Степана как замечательного работодателя.
Отличный исполнитель! Мне сразу понравился голос по портфолио :) Читает с выражением и толком. Работу делает быстро, в сроки. Советую!
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