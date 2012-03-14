Локализация плагина WordPress EN->RUS (.pot)

$50
ПереводыЗавершен5 заявок185 просмотров
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Нужно на основе шаблона языкового файла (формат POT) для плагина WordPress сделать языковой файл PO на русском. Исходный файл на английском. Перевод делается с помощью программы POEDIT. Объем перевода - 12 тыс. знаков, 1800 слов. Файл для ознакомления прилагается.

WordPress
12 лет назад
JetHedgehog
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
radionoise
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
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