radionoise

Даниил Молчанов radionoise

 
35 летРоссия/Волгоград
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Выполняю переводы любой сложности EN-RU и наоборот.

Работаю в TRADOS, SDLX и memoQ

За плечами большой опыт работы и множество довольных постоянных заказчиков.

Принимаю WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal, QIWI

Контакты:

ICQ: 324453769

Skype: radionoise113

Буду рад сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
alexdao
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$18
9 баллов
11 лет назад
Перевод сайта
Всё сделал хорошо. Спасибо!
Рекомендую данного заказчика
Ответный отзыв
vertex777
Виталий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$225
10 баллов
11 лет назад
Перевод инструкций к кондиционерам
Работа была выполнена профессионально. Все мелкие замечания устранялись моментально. Исполнитель справился с техническим переводом инструкции к серьезной климатической технике. Очень доволен сотрудничеством, буду продолжать сотрудничать.
Задание было поставлено четко. На протяжении всего времени заказчик не пропадал и отвечал на уточняющие вопросы. Оплата четко и в срок. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
9480246
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Переводы обзоров сотовых телефонов
Работой очень доволен. Перевод очень качественный и интересный
Работать было очень приятно. Четко поставленное задание и оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
adit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Необходимо локализовать файл справки
Все четко и в срок.
Отличный заказчик. Оплата точно в срок. Было приятно работать. Спасибо!
Ответный отзыв
alexdao
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$58
9 баллов
11 лет назад
Перевод сайта
Всё сделано в срок и качественно.
Спасибо, Александр! Было приятно поработать снова.
Ответный отзыв
Переводы
16 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга