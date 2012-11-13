Даниил Молчанов radionoiseradionoise
35 летРоссия/Волгоград
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполняю переводы любой сложности EN-RU и наоборот.
Работаю в TRADOS, SDLX и memoQ
За плечами большой опыт работы и множество довольных постоянных заказчиков.
Принимаю WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal, QIWI
Контакты:
ICQ: 324453769
Skype: radionoise113
Буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$18
9 баллов
11 лет назад
Всё сделал хорошо. Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика
$225
10 баллов
11 лет назад
Работа была выполнена профессионально. Все мелкие замечания устранялись моментально. Исполнитель справился с техническим переводом инструкции к серьезной климатической технике. Очень доволен сотрудничеством, буду продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Задание было поставлено четко. На протяжении всего времени заказчик не пропадал и отвечал на уточняющие вопросы. Оплата четко и в срок. Сотрудничеством доволен!
$60
10 баллов
11 лет назад
Работой очень доволен. Перевод очень качественный и интересный
Ответный отзыв
Работать было очень приятно. Четко поставленное задание и оперативная оплата. Рекомендую!
$150
10 баллов
11 лет назад
Все четко и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата точно в срок. Было приятно работать. Спасибо!
$58
9 баллов
11 лет назад
Всё сделано в срок и качественно.
Ответный отзыв
Спасибо, Александр! Было приятно поработать снова.
Переводы
16 отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга