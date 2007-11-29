Необходимо обновить файл справки для новой версии Adit Testdesk. Исходники старой справки (формат Help&Manual 6) [url=http://beta.aditdev.com/download/help.zip]Старая справка[/url] Новую версию ПО (бета) можно скачать здесь: [url=http://beta.aditdev.com/download.php]Ссылки на скачивание[/url]
- Копирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо тестирование бета версии ПО Adit Testdesk. ПО можно загрузить отсюда: [url=http://beta.aditdev.com/download.php]Ссылка на загрузку ПО[/url] Баг-трекер здесь: [url=http://bugs.aditdev.com]Ссылка на баг-трекер[/url] Цена указывать за баг (предпочтительно) или час работы.Тестирование ПО14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать дизайн welcome страницы.Welcome страница должна быть адаптирована под три цветовых гаммы Office 2013 (белая, светло итемна серая). 1. Работу надо сделать в редакторе Trichview (поддерживаетпрактически все возможности HTML,но как всегда есть небольшие отличия, можно импортировать ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
Нам необходимо портировать ассемблерный код класса TSeedFill под x64 (в настоящий момент код x86 есть и работает хорошо). Код должен быть переписан на x64 ассемблере или на Delphi Language. Приложенный файл содержит код класса G32_SeedFill.pas и пример его работы. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Меется класс TSeedFill (компонент для Graphics 32 выпоняющий заливку) в нем имеются значительные куски ассемберного кода, который разобает только в x86. Для корректной работы в x64 необходимо переписать ассемберные вставки на 64 битном ассемебере или ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657 У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая). Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать два лого в векторе (Dolby Digital Ex и Linear PCM). Лого можно найти здесь: http://www.sony.co.za/product/resources/en_ZA/images/Technology/HTS/Linear_PCM.jpg http://www.dolby.com/uploadedImages/Assets/Global/Headers/DOLBY_DigitalEX.jpg Цвет на логотипе только черный, фона нет. По формату необходимо то что может открыть Inkscape (svg, ai, хотя он не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Небходимо нарисовать знаки рег. кодирования (regional coding) DVD и Blu-ray. Знаки необходимы в формате png с прозрачным фоном высотой 300 и 16 пискселей, ширина не имеет значения, но конечно необходимо сохранение пропорциональности. Знаки в размере ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим reverse engineering формата общения программы с сервером, серверу отправляется информация в кодированная в url, сервер отправляет base64 encoding строку которая кодируется, формат обмена скорее всего xml (99%), ключ очевидно имеется в программе. EXE программы ...Системное программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо локализовать файл справки http://dvdchief.ru/download/dvdchief.chm с английского на русский язык. Перевести текст. Переснять скриншоты на русской версии. Исходники проекта в Help&Manual 6, локализацию выполнить надо там же.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо провести тестирование бета версии ПО для создания каталога фильмов м DVD. Загрузить ПО можно по адресу: Английская версия dvdchief.com/download/dvdchief2.exe Русская версия dvdchief.com/download/dvdchief2_ru.exe Предлагайте вашу цену (предпочтительней за баг). Баги постить в баг трекер (Mantis) bugs.aditdev.comТестирование ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать иконки (рейтинги фильмов) по образцам. Необходимы иконки высотой 300 и 16 пикселей. Иконики не обязательно квадратные. Необходимый формат файлов png, прозрачный фон, однородные заливки, иконка должна быть на прозрачном фоне с альфа-каналом. В ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать из имеющихся иконок сделать иконки высотой 16 пискселей, ширина не важна. Иконка не обязана быть квадратной. Иконки должны нормально выглядеть в маленьком размере. Иконки из которых необходимо сделать уменьшенные копии находятся в приложенном ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится. Важные моменты: - существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо. - цвет фона может изменяться, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть программа DVD Chief для организации колекции фильмов и DVD (dvdchief.com / dvchief.ru). В ней для вывода информации о фильме/персоне используются HTML шаблоны. Необходимо создать красивый (но не перегруженный графикой) HTML шаблон для вывода информации ...Закрыт11 лет назад
- $100
Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится. Важные моменты: - существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо. - цвет фона может изменяться, ...Закрыт11 лет назад
- $250
Есть программа DVD Chief для организации колекции фильмов и DVD (dvdchief.com / dvchief.ru). В ней для вывода информации о фильме/персоне используются HTML шаблоны. Необходимо создать красивый (но не перегруженный графикой) HTML шаблон для вывода ...Закрыт11 лет назад
Необходимо провести тестирование бета версии ПО для создания каталога фильмов м DVD. Загрузить ПО можно по адресу: Английская версия dvdchief.com/download/beta/dvdchief.exe Русская версия dvdchief.com/download/beta/dvdchief_ru.exe Предлагайте вашу цену (предпочтительней за баг). Баги постить в баг трекер (Mantis) bugs.aditdev.comТестирование ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для WordPress и phpbb. Шаблон должен визуально соотвестовать сайту и смотреться как его часть. Адрес сайта dvdchief.com .HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать алгоритм для красивого отображения изображений на полке и некоторый сопутствующий клипарт. Необходима последовательность действий, а не реализация.Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт12 лет назад