adit

Денис adit

 
43 годаРоссия/Тамбов
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Обновить файл справки

    Необходимо обновить файл справки для новой версии Adit Testdesk.  Исходники старой справки (формат Help&amp;Manual 6) [url=http://beta.aditdev.com/download/help.zip]Старая справка[/url] Новую версию ПО (бета) можно скачать здесь: [url=http://beta.aditdev.com/download.php]Ссылки на скачивание[/url]

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тестирование ПО

    Необходимо тестирование бета версии ПО Adit Testdesk. ПО можно загрузить отсюда: [url=http://beta.aditdev.com/download.php]Ссылка на загрузку ПО[/url] Баг-трекер здесь: [url=http://bugs.aditdev.com]Ссылка на баг-трекер[/url] Цена указывать за баг (предпочтительно) или час работы.

    Тестирование ПО14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим редизайн welcome страницы.

    Необходимо доработать дизайн welcome страницы.Welcome страница должна быть адаптирована под три цветовых гаммы Office 2013 (белая, светло итемна серая). 1.      Работу надо сделать в редакторе Trichview (поддерживаетпрактически все возможности HTML,но как всегда есть небольшие отличия, можно импортировать ...

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо портировать ассемблерный код под x64 (Delphi)

    Нам необходимо портировать ассемблерный код класса TSeedFill под x64 (в настоящий момент код x86 есть и работает хорошо). Код должен быть переписан на x64 ассемблере или на Delphi Language. Приложенный файл содержит код класса G32_SeedFill.pas и пример его работы. ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Портирование класса для 64 бит (Delphi XE7)

    $30

    Меется класс TSeedFill (компонент для Graphics 32 выпоняющий заливку) в нем имеются значительные куски ассемберного кода, который разобает только в x86. Для корректной работы в x64 необходимо переписать ассемберные вставки на 64 битном ассемебере или ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо нарисовать несколько иконок флагов

    $50

    Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657 У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая). Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо нарисовать два лого в векторе

    $50

    Необходимо нарисовать два лого в векторе (Dolby Digital Ex и Linear PCM). Лого можно найти здесь: http://www.sony.co.za/product/resources/en_ZA/images/Technology/HTS/Linear_PCM.jpg http://www.dolby.com/uploadedImages/Assets/Global/Headers/DOLBY_DigitalEX.jpg Цвет на логотипе только черный, фона нет. По формату необходимо то что может открыть Inkscape (svg, ai, хотя он не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небходимо нарисовать знаки рег. кодирования

    $50

    Небходимо нарисовать знаки рег. кодирования (regional coding) DVD и Blu-ray. Знаки необходимы в формате png с прозрачным фоном высотой 300 и 16 пискселей, ширина не имеет значения, но конечно необходимо сохранение пропорциональности. Знаки в размере ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходима обратная разработка

    Необходим reverse engineering формата общения программы с сервером, серверу отправляется информация в кодированная в url, сервер отправляет base64 encoding строку которая кодируется, формат обмена скорее всего xml (99%), ключ очевидно имеется в программе. EXE программы ...

    Delphi
    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо локализовать файл справки

    Необходимо локализовать файл справки http://dvdchief.ru/download/dvdchief.chm с английского на русский язык. Перевести текст. Переснять скриншоты на русской версии. Исходники проекта в Help&amp;Manual 6, локализацию выполнить надо там же.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тестирование Windows программы

    Необходимо провести тестирование бета версии ПО для создания каталога фильмов м DVD. Загрузить ПО можно по адресу: Английская версия dvdchief.com/download/dvdchief2.exe Русская версия dvdchief.com/download/dvdchief2_ru.exe Предлагайте вашу цену (предпочтительней за баг). Баги постить в баг трекер (Mantis) bugs.aditdev.com

    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание иконок по образцам.

    Необходимо создать иконки (рейтинги фильмов) по образцам. Необходимы иконки высотой 300 и 16 пикселей. Иконики не обязательно квадратные. Необходимый формат файлов png, прозрачный фон, однородные заливки, иконка должна быть на прозрачном фоне с альфа-каналом. В ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать уменьшенные иконки

    $50

    Необходимо сделать из имеющихся иконок сделать иконки высотой 16 пискселей, ширина не важна. Иконка не обязана быть квадратной. Иконки должны нормально выглядеть в маленьком размере. Иконки из которых необходимо сделать уменьшенные копии находятся в приложенном ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать экран приветствия на html

    $100

    Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится. Важные моменты: - существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо. - цвет фона может изменяться, ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн HTML-шаблона

    $250

    Есть программа DVD Chief для организации колекции фильмов и DVD (dvdchief.com / dvchief.ru). В ней для вывода информации о фильме/персоне используются HTML шаблоны. Необходимо создать красивый (но не перегруженный графикой) HTML шаблон для вывода информации ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать экран приветствия на html

    $100

    Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится. Важные моменты: - существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо. - цвет фона может изменяться, ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн HTML-шаблона

    $250

    Есть программа DVD Chief для организации колекции фильмов и DVD (dvdchief.com / dvchief.ru). В ней для вывода информации о фильме/персоне используются HTML шаблоны. Необходимо создать красивый (но не перегруженный графикой) HTML шаблон для вывода ...

    JavascriptHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование программы

    Необходимо провести тестирование бета версии ПО для создания каталога фильмов м DVD. Загрузить ПО можно по адресу: Английская версия dvdchief.com/download/beta/dvdchief.exe Русская версия dvdchief.com/download/beta/dvdchief_ru.exe Предлагайте вашу цену (предпочтительней за баг). Баги постить в баг трекер (Mantis) bugs.aditdev.com

    Тестирование ПО5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать алгоритм расположения изображений на полке

    Необходимо разработать алгоритм для красивого отображения изображений на полке и некоторый сопутствующий клипарт. Необходима последовательность действий, а не реализация.

    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
artyway
Егор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Небходимо нарисовать знаки рег. кодирования
Оплата быстро. Грамотные корректировки :)
Все четко и в срок.
Ответный отзыв
14sv
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Необходимо нарисовать два лого в векторе
Денису спасибо за работу. Хороший заказчик, всё чётко, моментальная оплата. Всем рекомендую.
Все сделано четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
radionoise
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Необходимо локализовать файл справки
Отличный заказчик. Оплата точно в срок. Было приятно работать. Спасибо!
Все четко и в срок.
Ответный отзыв
claws
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать уменьшенные иконки
Спасибо заказчику за грамотную подачу задания и оперативность оплаты! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Все сделано четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Proshaa
63 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создание иконок по образцам.
Денис - заказчик-мечта для любого фрилансера. Чёткое ТЗ, внятные правки, моментальная оплата. Рекомендую.
Все сделано четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв