Проверка документа на болгарс. языке

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Необходимо проверить документ (1 лист А4 - доверенность) на болгарском языке.

Внести исправления, если они необходимы (особенно проверить в части предлогов).

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12 лет назад
DariaGl
Дарья 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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