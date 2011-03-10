DariaGl

Дарья DariaGl

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Автор работ по экономическим дисциплинам

Выполняю работы на заказ - дипломы, курсовые, рефераты, контрольные работы, аналитические работы, раскрытие вопросов к экзамену по экономическим дисциплинам, а также осуществляю перевод с английского и французского языков. Делаю качественно, без плагиата.

Также продаю готовые работы (курсовые, рефераты, контрольные, дипломы, отчеты по практике, раскрытие вопросов к экзамену) по дисциплинам:

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

2. Инвестиции;

3. Мировая экономика;

4. Макроэкономика;

5. Управление персоналом;

6. Стратегический менеджмент;

7. Основы аудита;

8. Антикризисное управление.

И др.

О себе: Дарья, 31 лет. Специалист в области бухгалтерского учета, анализа, аудита. Имею красный диплом РЭА им. Плеханова (г. Москва) по специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит в коммерческих организациях". Стаж работы по специальности 6 лет. Имею опыт выполнения работ на заказ для фирм, работающих в этой области. Я очень ответственно подхожу к каждой работе и стараюсь максимально выполнить ее по всем предъявляемым требованиям.

За дополнительной информацией и заказами на изготовление работ обращайтесь на почту: [email protected]

Также есть собственный сайт http://melli-n.narod.ru/.

Отзывы заказчиков
Nastya-Kaz
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Реферат (бух. учет)
Грамотно выполненная работа, требования все соблюдены! Рекомендую Дарью как профессионального исполнителя!
Анастасия - добропорядочный заказчик, четкое задание, своевременная оплата! Буду рада новым совместным проектам!
Ответный отзыв
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$27
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по бухучету (с практикой)
Дарья отлично справилась с работой! Только положительные эмоции от сотрудничества!
Первый раз работала с Екатериной. Порадовала четкость задания и быстрая оплата. Буду рада новым совместным проектам!
Ответный отзыв
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$33
10 баллов
13 лет назад
Отчет о производственной практике по бух.учету
Я впервые обратился за помощью по проекту к услугам Дарьи, опираясь на множество положительных отзывов клиентов по другим проектам! И все положительные моменты работы со специалистом реально были в этом проекте! Все сделано очень серьезно! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны!!!Специалист всегда на контакте!По ходу работы мне пришлось внести некоторые корректировки, которые Дарья быстро и четко все выполнила, что меня очень порадовало. Радует, что такой хороший специалист своей тематики, как Дарья,приходит на помощь мне и другим заказчикам! Конечно,от меня самые лучшие рекомендации и пожелания дальнейшего успешного сотрудничества!!!! Поэтому от меня еще 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Первый совместный проект с Константином прошел удачно! :) Оплата была произведена очень оперативно, за что большое спасибо Константину! Очень приятно иметь дело с ответственным, порядочным заказчиком, которому поверишь в следующий раз, взяв проект. Однако надо отметить, что Константин довольно требователен в отличие от других заказчиков и за это его можно только уважать, потому что не многие заказчики сами проверяют работу перед сдачей ее клиенту. Это грамотно и правильно! Я думаю, его клиенты, обращаются к нему очень часто. Спасибо Вам, Константин, за работу, быструю оплату и приятное человеческое общение! Надеюсь, будем сотрудничать и дальше! :)
Ответный отзыв
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Персональный проект для Г. Дарья (DariaGl)
Доволен сотрудничеством! Выполнена отличная работа, время и требования соблюдены. Рекомендую Дарью как грамотного и ответственного автора.
Владимир - отличный заказчик! Четкое задание, быстрая оплата. Приятный в общении человек. Буду рада новым общим проектам.
Ответный отзыв
baksi8
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Курсовик по финансам организации на завтра
Дарья отлично справилась с курсовиком, продолжаем сотрудничать)
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Оплата моментальная! Буду рада новым общим проектам!
Ответный отзыв