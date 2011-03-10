Автор работ по экономическим дисциплинам

Выполняю работы на заказ - дипломы, курсовые, рефераты, контрольные работы, аналитические работы, раскрытие вопросов к экзамену по экономическим дисциплинам, а также осуществляю перевод с английского и французского языков. Делаю качественно, без плагиата.

Также продаю готовые работы (курсовые, рефераты, контрольные, дипломы, отчеты по практике, раскрытие вопросов к экзамену) по дисциплинам:

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

2. Инвестиции;

3. Мировая экономика;

4. Макроэкономика;

5. Управление персоналом;

6. Стратегический менеджмент;

7. Основы аудита;

8. Антикризисное управление.

И др.

О себе: Дарья, 31 лет. Специалист в области бухгалтерского учета, анализа, аудита. Имею красный диплом РЭА им. Плеханова (г. Москва) по специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит в коммерческих организациях". Стаж работы по специальности 6 лет. Имею опыт выполнения работ на заказ для фирм, работающих в этой области. Я очень ответственно подхожу к каждой работе и стараюсь максимально выполнить ее по всем предъявляемым требованиям.

За дополнительной информацией и заказами на изготовление работ обращайтесь на почту: [email protected]

Также есть собственный сайт http://melli-n.narod.ru/.