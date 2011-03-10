Выполняю работы на заказ - дипломы, курсовые, рефераты, контрольные работы, аналитические работы, раскрытие вопросов к экзамену по экономическим дисциплинам, а также осуществляю перевод с английского и французского языков. Делаю качественно, без плагиата.
Также продаю готовые работы (курсовые, рефераты, контрольные, дипломы, отчеты по практике, раскрытие вопросов к экзамену) по дисциплинам:
1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
2. Инвестиции;
3. Мировая экономика;
4. Макроэкономика;
5. Управление персоналом;
6. Стратегический менеджмент;
7. Основы аудита;
8. Антикризисное управление.
И др.
О себе: Дарья, 31 лет. Специалист в области бухгалтерского учета, анализа, аудита. Имею красный диплом РЭА им. Плеханова (г. Москва) по специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит в коммерческих организациях". Стаж работы по специальности 6 лет. Имею опыт выполнения работ на заказ для фирм, работающих в этой области. Я очень ответственно подхожу к каждой работе и стараюсь максимально выполнить ее по всем предъявляемым требованиям.
За дополнительной информацией и заказами на изготовление работ обращайтесь на почту: [email protected]
Также есть собственный сайт http://melli-n.narod.ru/.
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