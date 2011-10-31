Курсовая по бухучету (с практикой)

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Завершен4 заявки141 просмотр

предмет - бухгалтерский и управленческий учет

Тема "АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) НА ПРИМЕРЕ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

3 главы.

антиплагиат от 75 %.

Объем - 25 стр + приложения.

Гонорар - 800 руб.

Срок - до 29 октября.

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14 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$27
10 дней
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Первый раз работала с Екатериной. Порадовала четкость задания и быстрая оплата. Буду рада новым совместным проектам!

Заявки фрилансеров

DariaGl
Дарья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад