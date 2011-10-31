Необходимо выполнить к/р по двум вариантам. Все подробности, варианты и задание в методичке. (Делаем вариант 3 и 4)
Курсовая по бухучету (с практикой)
предмет - бухгалтерский и управленческий учет
Тема "АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) НА ПРИМЕРЕ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
3 главы.
антиплагиат от 75 %.
Объем - 25 стр + приложения.
Гонорар - 800 руб.
Срок - до 29 октября.
Уважаемые авторы, указывайте адрес электронной почты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Тема курсовой работы: "Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц" c практической частью Требования в методичке (вложенный файл)Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема во вложении. Теория+практика. Работа ведется поэтапно. Завра утром должно быть готово введение. 1-2 стр. Акцент делаем на актуальности: - Почему выбрали эту тему; - ЕЕ значение и т.п. Сразу ...Завершен14 лет назад
Основы учета в страховых организациях ЗАДАЧаЗавершен14 лет назад
Все во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема :Проектирование участка новой жел.дороги с мостовым переходом Исходные данные по требованиюРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Тема курсовой работы: "Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц" Требования в методичке (вложенный файл)Закрыт14 лет назад
Курсовая работа. Задание во вложении. Вариант 15.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить контрольную работу по дисциплине "Экономика предприятия" по двум вариантам (3 и 4). Плюс расчетное задание, желательно сделать подробно :) Всё в файлах!Завершен14 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Совершенствование организации и управление технологической цепочкой предприятия Объём работы: от 70-90 Антиплагиат: от 75% Срок: готовая (или 1-2 недели) План работы: в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад