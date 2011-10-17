Курсовая Учет и аудит расчетов с бюджетом

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Тема курсовой работы:

"Учет и аудит расчетов с бюджетом по Налогу на доходы физических лиц"

Требования в методичке (вложенный файл)

14 лет назад
s3group
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$40
5 дней
Сергей-очень понимающий человек) с пониманием онессяк моей невнимательности)

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад