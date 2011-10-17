Детали машин - курсовая работа

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Курсовая работа

предмет: Детали машин

Плита с поверхностью для непосредственной жарки

Кол-во стр. 40

Шрифт 14

Интервал 1,5

Кол-во источников: 6

Срок исполнения 10дн

14 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров