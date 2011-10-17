Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса. Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение. Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки ...
Написать несколько материалов
Доброго времени суток.
Требуется написать материалы, см. прикрепление.
Предлагайте сроки и стоимость.
Работа пока одна, но имеется заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с хорошим автором.
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