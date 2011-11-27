Тема реферата: История развития этики и этики бизнеса. Содержание: оглавление, введение, основная часть, заключение. Содержание работы должно быть четко по теме, ничего лишнего. При написании использовать только научную литературу, учебники последних лет. Ссылки ...
Курсовая работа (Экономический анализ)
Дисциплина: Эк. анализ
Тема: "Маркетинговый анализ: объекты и основные методы его проведения".
Курсовая с практической частью.
Срок: до 2.11.11.
Требования к объему работы, оформлению и содержанию содержатся в Методичке. Методичка в прикрепленном файле.
Бюджет: 1500р. Оплата через Web Money или ЯД.
Жду ваших предложений.
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