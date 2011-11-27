Курсовая работа (Экономический анализ)

$50
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Завершен7 заявок234 просмотра

Дисциплина: Эк. анализ

Тема: "Маркетинговый анализ: объекты и основные методы его проведения".

Курсовая с практической частью.

Срок: до 2.11.11.

Требования к объему работы, оформлению и содержанию содержатся в Методичке. Методичка в прикрепленном файле.

Бюджет: 1500р. Оплата через Web Money или ЯД.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

Verovulfa
Эльвира 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$50
10 дней
Эльвира показала себя как ответственный, грамотный и трудолюбивый исполнитель! Всегда на связи, работается легко и приятно. Спасибо. Не последний совместный проект)
Денис - отличный заказчик. Грамотно ставит задачи, быстро отвечает на возникающие вопросы, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Verovulfa
Эльвира 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад