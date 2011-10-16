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Закрыт1 заявка203 просмотра

выполнить графо – размерный анализ чертежа детали "ведущая шестерня"

оплата в течении недели

подробности пришлю лично.

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров