Эссе по курсу Инновационный менеджмент

Эссе тема Характеристика результатов инновационной деятельности. Организация анализа эффективности инновационной деятельности.

Общий объем работы 18-20 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля: левое - 3 см, остальные по 2 см.

Обязательное наличие в эссе оглавления, введения, заключения и списка использованных источников. Во введении должны быть отражены цель и задачи работы, актуальность выбранной темы, структура работы. В заключении, как правило, делаются выводы и даются рекомендации.

При подготовке эссе необходимо использовать 7-9 источников, (учебные пособия, монографии, периодические издания, материалы научных конференций, Интернет-ресурсы). Использование учебных пособий и монографий, изданных ранее последних пяти лет — не рекомендуется.

В тексте эссе обязательно должны быть ссылки на использованную литературу. Например: [2; с. 77], где 2 — номер источника в списке литературы; с. 77 — страница в данном источнике, на которой завершается цитируемый фрагмент текста.

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