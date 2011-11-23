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Эссе Организационное поведение
Требуется написать эссе по организационному поведению, отвечая на следующие вопросы:
1.Информационная эпоха ведет к появлению виртуальных организаций. Какие изменения в организационном поведении индивида это влечет за собой?
2. Можно ли говорить об исчезновении организаций в классическом представлении в будущем? Как Вы относитесь к утверждению С.С. Фролова ("Будущее организации"), что ни рынок, ни бюрократические механизмы не могут быть ориентиром для будущих организаций?
3.Чем отличается организационное поведение в реальной организации и в Сети? На собственном опыте Вы ощущаете разницу?
4. К чему идет мир: к коллективизму или индивидуализму? К крупным мегакорпорациям или, как утверждает Ричард Кох (Принцип 80;20), к мелким и средним предприятиям, основой успеха которых будут генерирующие идеи индивидуалы?
5. Какой тип организационной структуры организации Вы считаете самым перспективным в будущем?
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