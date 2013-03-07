Alexeyeva_Alena

Алена Alexeyeva_Alena

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Преподаватель, филолог. переводчик. Англ., франц., укр. с/на русский. Пишу работы по лингвистике, литературоведению, педагогике. По работе связана с географической тематикой, поэтому пишу также студенческие работы по географии, геоэкологии, экологии, природопользованию, страноведению и туризму, ландшафтам, и т.д.

Копирайт от 3 за 1000, рерайт - 1,5-2, переводы с...на русск. 3-4, с русского на ... 5-6.

Стоимость студ. работ - в зависимости от требуемой уникальности и сроков.

Отзывы заказчиков

NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать (либо сделать рерайт) нескольких статей
Работа выполнена в срок
Рекомендую, прекрасный заказчик.
Ответный отзыв
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$43
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по туризму
Отличная работа. Благодарю за профессиональный подход к работе!
Серьезный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Экономическая география стран АТР: РГЗ
Все ок, сдал работу:)
Рекомендую
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$36
10 баллов
12 лет назад
Реферат о России на английском
Алена быстро сделала все три работы, оформление отличное. Спасибо, Алена!
Положительный отзыв о заказчике, рекомендую.
Ответный отзыв
tatyaanikina
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$36
10 баллов
12 лет назад
Курсовой проект по экономической географии
Отзыв: Работа сдана с первого раза, выполнена в оговоренные сроки. Спасибо!
+10
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Рефераты, Курсовые и Дипломы
11 отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга