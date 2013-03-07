Преподаватель, филолог. переводчик. Англ., франц., укр. с/на русский. Пишу работы по лингвистике, литературоведению, педагогике. По работе связана с географической тематикой, поэтому пишу также студенческие работы по географии, геоэкологии, экологии, природопользованию, страноведению и туризму, ландшафтам, и т.д.
Копирайт от 3 за 1000, рерайт - 1,5-2, переводы с...на русск. 3-4, с русского на ... 5-6.
Стоимость студ. работ - в зависимости от требуемой уникальности и сроков.
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Портфолио
- ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ В РОССИИ388 просмотров
- Организационное поведение418 просмотров
- Каир: куда не ходят, но хотят узнать365 просмотров
- Учет специфических черт публицистического стиля в386 просмотров
- Влияние землетрясения на экологическую ситуацию400 просмотров
- Ветроэнергетика - перспективный источник энергии388 просмотров
- О научном бурении, перевод с англ.313 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена в срок
Ответный отзыв
Рекомендую, прекрасный заказчик.
$43
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа. Благодарю за профессиональный подход к работе!
Ответный отзыв
Серьезный заказчик, рекомендую.
$25
10 баллов
12 лет назад
Все ок, сдал работу:)
Ответный отзыв
Рекомендую
$36
10 баллов
12 лет назад
Алена быстро сделала все три работы, оформление отличное. Спасибо, Алена!
Ответный отзыв
Положительный отзыв о заказчике, рекомендую.
$36
10 баллов
12 лет назад
Отзыв: Работа сдана с первого раза, выполнена в оговоренные сроки. Спасибо!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
11 отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $4
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга