Преподаватель, филолог. переводчик. Англ., франц., укр. с/на русский. Пишу работы по лингвистике, литературоведению, педагогике. По работе связана с географической тематикой, поэтому пишу также студенческие работы по географии, геоэкологии, экологии, природопользованию, страноведению и туризму, ландшафтам, и т.д.

Копирайт от 3 за 1000, рерайт - 1,5-2, переводы с...на русск. 3-4, с русского на ... 5-6.

Стоимость студ. работ - в зависимости от требуемой уникальности и сроков.