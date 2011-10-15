Курсовой по педагогике

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Закрыт5 заявок180 просмотров

Проект по теме "Нестандартные формы организации деятельности учащихся на уроках русского языка

14 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров