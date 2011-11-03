Дипломная работа (Финансовый менеджмент)

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Дипломная работа.

Тема: "Налогообложение предпринимательской деятельности: тенденции развития".

Объем: 100л.

Срок на работу: до 3/11/11

Бюджет: 4000р. Оплата через Web Money или Яндекс Деньги.

Требования:

1. Тематика работы должна быть раскрыта в полном объеме;

2. Уникальность не менее 75%! Использование готовых работ из интернета строго запрещено.

3. Соблюдение поставленных сроков.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$130
15 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад