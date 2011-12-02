Диплом. Pixlr.com

Курсовая работа. Материально-техническое снабжение коммерческих организаций. Политехнический институт 2 курс экономическое отделение. 40-50 страниц с теорией и расчетами. Ваша цена и срок выполнения.
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Тема: "Работа с графическими редакторами"
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