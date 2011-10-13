Диплом - магистратура

глава для магистерской диссертации на английском языке.

Тема: история, теория и различные подходы к пониманию маркетинговых планов, необходимость планирования, возможно, какие-то философские и тд подходы к процессу выстраивания стратегии маркетинга, планирования.

Объем: 4000-5000 слов.

Срок: 3 недели.

+ я сама предоставлю часть материалов (сканы книг, и так далее), желательно - беседа с исполнителем по телефону (звонок за мой счет) или skype перед началом работы.

предоставлю подробную инструкцию по требуемому использованию и оформлению ссылок.

для главы необходимо использовать около 20-30 источников (книги, журналы, сайты, что угодно, предоставлю как минимум половину).