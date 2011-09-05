Дипломный проект инженерный

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Организация технической эксплуатации подвижного состава автохозяйства Сгупс

Тип ДП - инженерный, состав ДП: 100страниц ПЗ, ~ 7 чертежей А1, 25-30 источников литературы, 6 глав ДП.

14 лет назад
AdminDP
Семен 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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