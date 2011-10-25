Тему диплома еще согласовываем. Сначала мы пишем преддипломную практику которая будет второй главой диплома. тема диплома у нас еще будет утверждаться после защиты практики,защита практики вконце октября (вообще сроки практики 5.09.2011г. - ...
Использование математического редактора MathCAD
Все материалы и задание во вложении. Вариант 62
Сделать необходимо да 25.10.2011
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