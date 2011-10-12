Диплом по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок145 просмотров

"совершенствование управления ценообразованием на модернизированную продукцию"

сначала предоставить на согласование план!!

прошу указать цену и срок!

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад