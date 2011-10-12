Задание в приложении. Наличие портфолио по заданной тематике будет плюсом при выборе кандидатуры. Пожалуйста, указывайте цену и сроки.
Диплом по экономике
"совершенствование управления ценообразованием на модернизированную продукцию"
сначала предоставить на согласование план!!
прошу указать цену и срок!
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