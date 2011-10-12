Курсовая по менеджменту

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт8 заявок137 просмотров

курсовая по менеджменту

на 55 листов

тема кaдровый мeнеджмент

теория+практика

срок 6 дней

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров