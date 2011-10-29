Курсовая Строительство дорог

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Курсовой проект примерно на 40 ст. +задачи и 4 ватмана.

Ссылка на задание http://filestore.com.ua/?d=73EA1D709

До 29.10.11

Нормативная база - Украина

14 лет назад
nikolay_petrov
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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