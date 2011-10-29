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Курсовая Строительство дорог
Курсовой проект примерно на 40 ст. +задачи и 4 ватмана.
Ссылка на задание http://filestore.com.ua/?d=73EA1D709
До 29.10.11
Нормативная база - Украина
Заявки фрилансеров
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