Тема работы: автоматизация проектирования программных приложений Другой вид работ: ПО для курсовой Тип учебного заведения: институт Предмет: разработка ПО План работы: ----------------- разработать программное приложение в среде ...
Курсовая по праву
Договор купли-продажи недвижимости
Требования: 40-45 стр, оригинальность не менее 85%, сноски, в ведение: задачи, цели, актуально, предмет, объект исследования, 3 главы по 2-3 параграфа
Срок: 14.10.2011 до 17.00
Жду предложений по цене.
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