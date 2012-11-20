Курсовая по праву

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Завершен8 заявок165 просмотров

Договор купли-продажи недвижимости

Требования: 40-45 стр, оригинальность не менее 85%, сноски, в ведение: задачи, цели, актуально, предмет, объект исследования, 3 главы по 2-3 параграфа

Срок: 14.10.2011 до 17.00

Жду предложений по цене.

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Профессиональное выполнение. Все требования строго соблюдены!
Давно работаю с Арсением - все всегда ok, никаких неприятных моментов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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