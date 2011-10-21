Приватно для Покотило Татьяна (Nity)

Задание по проекту оказалось весьма нестандартным, я уже не знал, что делать по этому поводу.. К счастью, в это время у меня шла переписка с Татьяной по другому проекту и я посетовал на трудности с составлением программы при общении и Татьяна вызвалась оказать помощь и в этом задании! В итоге: Проект сделан очень оперативно, с опережением всех сроков! Специалист отлично знает тематику, никаких вопросов и замечаний не возникало.. Надежный и серьезный фрилансер---это находка для постоянного клиента!!! Мои рекомендации! Так держать!!!! Конечно, максимальные 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн