Приватно для Покотило Татьяна (Nity)

$20
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Завершен1 заявка98 просмотров

Приватный для Покотило Татьяна (Nity)

Создание программы для управления предприятием

Клиент постоянный, поэтому очень важно качество работы как по раскрытию темы , так и по всем рекомендациям.

Оригинальность работы 80%

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Бюджет 650 руб.

Срок 17.10.2011 г.до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
5 дней
Задание по проекту оказалось весьма нестандартным, я уже не знал, что делать по этому поводу.. К счастью, в это время у меня шла переписка с Татьяной по другому проекту и я посетовал на трудности с составлением программы при общении и Татьяна вызвалась оказать помощь и в этом задании! В итоге: Проект сделан очень оперативно, с опережением всех сроков! Специалист отлично знает тематику, никаких вопросов и замечаний не возникало.. Надежный и серьезный фрилансер---это находка для постоянного клиента!!! Мои рекомендации! Так держать!!!! Конечно, максимальные 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Очень понравилось сотрудничество с этим заказчиком - исчерпывающее ТЗ, необходимые и полные пояснения спорных моментов, быстрая оплата. Рекомендую! С Уважением, Татьяна

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад