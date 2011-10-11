Курсовая по психологии теоретическая

Необходимо выполнить работу до 14 октября по экономической конъюнктуре на тему "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 году и прогноз на 2011 год". Работа должна состоять из главной части "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 ...