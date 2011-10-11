Курсовая по психологии теоретическая

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Закрыт16 заявок168 просмотров

Необходимо написать курсовую по психологии

Объем 30 стр.

Антиплагиат не менее 70 %

Тема темперамент и деятельность, точную формулировку сообщу автору

Требования стандартные (ссылки, оформление введения как для курсовой и т.п.)

Срок 5 дней

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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