Курсовой проект - здравоохранение

$50
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Закрыт1 заявка97 просмотров

Тема: см.вложение , тема любая кроме: хирургического отд., инфекц., стационара.

Вид работы: курсовой проект

Объём: -

Требования: см.вложения , Место работы указать: СПб ГУЗ Поликлиника №95, должность старшая мед. сестра.

Срок: 19 октября

14 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
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altklug777
Елена 
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