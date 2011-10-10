Отчет по практике в банке.

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо написать отчет по производственной практике в банке, желательно быстрее,

методичка в прилложении

могу скинуть другой отчет в качестве образца.

14 лет назад
lugaid
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад