Реферат по Конституционному праву на тему: Предпосылки к образованию правового государства. (25 листов.)

Рассмотреть исторический период со времён зарождения Представительной демократии (Шарль-Луи де Секонда Монтескьё, Франция) до наших дней.

Рассмотреть предпосылки:

1 Экономические (индустриальные)

2 Идеологическое и политическое многообразие

3 Принцип разделения властей (исполнительная, законодательная, судебная)

4 Верховенство закона над др. нормами

5 Механизм защиты прав и свобод гражданина

6 Преодоление правового нигилизма

7 наличие органов местного самоуправления и общественных организаций как один из признаков

8 Преобладание среднего класса

9 и другие предпосылки, ведущие к образованию правового государства

Охарактеризовать демократию в России в настоящем и сравнить с другими правовыми государствами. Может ли Россия в полной мере считаться правовым демократическим государством?

Требования к реферату:

25 страниц

Использование 4-5 источников и Конституцию РФ

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