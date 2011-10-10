Необходимо выполнить работу до 14 октября по экономической конъюнктуре на тему "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 году и прогноз на 2011 год". Работа должна состоять из главной части "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 ...
Реферат по Конституционному праву
Реферат по Конституционному праву на тему: Предпосылки к образованию правового государства. (25 листов.)
Рассмотреть исторический период со времён зарождения Представительной демократии (Шарль-Луи де Секонда Монтескьё, Франция) до наших дней.
Рассмотреть предпосылки:
1 Экономические (индустриальные)
2 Идеологическое и политическое многообразие
3 Принцип разделения властей (исполнительная, законодательная, судебная)
4 Верховенство закона над др. нормами
5 Механизм защиты прав и свобод гражданина
6 Преодоление правового нигилизма
7 наличие органов местного самоуправления и общественных организаций как один из признаков
8 Преобладание среднего класса
9 и другие предпосылки, ведущие к образованию правового государства
Охарактеризовать демократию в России в настоящем и сравнить с другими правовыми государствами. Может ли Россия в полной мере считаться правовым демократическим государством?
Требования к реферату:
25 страниц
Использование 4-5 источников и Конституцию РФ
Указать в конце источники
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать реферат по русскому языку. Тема:Современный русский язык Задание в файле. Интересует цена и срок. Ждем ваших предложении. С уважением фирма Счастливый Студент.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Работа по фармакологии и фамакогнозии, требующая составление ППК и описания технологии приготовления. Срок 2 дня. Полное приложение с заданием скину на емейлРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется автор для написания дипломной работы по бортовым цифровым вычислительным машинам. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: Разработка методики исследования учебного микропроцессорного комплекта УМПК-80; Факультет: Авиационных электросистем ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема: Перевод документов,связанных с организацией выставок и конференций. 60 стр. Для начала нужен план.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать параграф диплома "Американская драматургия первой декады 21 века". Параграф на тему "Современный литературный процесс - традиции и инновации". Сроки - 1-2 недели. Объем - 25 страниц. ...Закрыт14 лет назад
Необходимо выполнить отчет по практике Методичку прикрепляю Срок 5-7 днейЗакрыт14 лет назад
- $30
Курсовая работа по менеджменту Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% ...Завершен14 лет назад
Для рефератов по двум темам: "Совершенствование экономического механизма природопользования" и "Эффективность организационной структуры предприятия", для раздела "Приложения", необходимо сделать выписки из литературных источников. Подробнее в файлеЗакрыт13 лет назад
- $25
Курсовая работа по экономике Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% ...Завершен14 лет назад